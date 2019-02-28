Травица: хорошо, когда соперник совершает ошибки, но такое не может повторяться

Главный тренер красноярского «Енисея» Любомир Травица прокомментировал победу в матче 23-го тура российской Суперлиги с «Ярославичем» (Ярославль) со счётом 3:1 (25:21, 25:19, 22:25, 25:21).

«Сложно говорить о таком матче. Он поделился на два разных отрезка. В первых двух сетах играли неплохо. Затем, видимо, команда немного расслабилась, после чего стало тяжко. У „Ярославича“ потом начался очень хороший приём, они стали играть быстро на центр. Сегодня мы играли не очень хорошо, поэтому важно, что смогли при такой игре взять три очка. Игроки иногда забывают, что нужно каждую партию и каждый розыгрыш играть на 110%. Хорошо, когда другая команда совершает ошибки, но такое не может повторяться.

У нас очень много ошибок на подаче. И защита была не очень надёжной. Мы можем играть намного лучше. Поэтому нужно исправляться и работать над своими ошибками, чтобы в дальнейшем такого не допускать", — цитирует Травицу официальный сайт ВФВ.

В турнирной таблице красноярская команда поднялась на 10-ю строчку, «Ярославич» — 14-й.

«Енисей» победил «Ярославич» в 23-м туре мужской Суперлиги