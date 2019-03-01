Макрогузова: когда вместо меня на Олимпиаду взяли другого игрока, обиды не было

Российская «пляжница» Надежда Макрогузова рассказала, какие эмоции испытывала, принимая участие в отборе на Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро.

«Я могу назвать матч, который стал для меня своеобразным трамплином вверх по карьерной лестнице и по эмоциональному и психологическому состоянию. Это был отбор на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро-2016. Матчи проходили в Сочи. У сборной России был последний шанс попасть в Рио-де-Жанейро. За два дня до старта квалификационных соревнований в Сочи приехали основные игроки национальной команды России – Васина, Уколова и Бирлова. А у нас там были сборы. Вся команда уехала, а меня тренер оставил. Я не понимала в тот момент, что происходит. Как оказалось, тренер решил заранее меня не «травмировать» эмоционально.

Позже мне сообщили, что я буду принимать участие в Олимпийской квалификации. И то, как я там себя проявила, мне понравилось. У меня не было страха, не было волнения. Когда я играла, в душе были только патриотизм и гордость за Россию. Было очень сильное желание помочь добыть путёвку своей стране на Олимпийские игры. Вспоминая сейчас тот день, когда мы выиграли путёвку, слёзы наворачиваются. Когда мы выиграли, мне сообщили, что в Рио еду не я, а другой игрок. Но обиды никакой не было! Я гордилась тем, что приняла участие в этих матчах и помогла России поехать на Олимпиаду.

Именно в тот момент я поняла, что на следующие Олимпийские игры—2020 я точно должна поехать! Та квалификация была построена так, что от России играли две пары, а поехать могла только одна. Главный тренер решил, что поедут старшие и более опытные девочки. И на тот момент я была солидарна с этим решением. Возможно, если бы нам дали две путёвки, я бы и поехала. Но девочки отыграли уже достаточно много, а я была очень молодая. В тот момент у меня впереди было ещё четыре года на подготовку, чтобы, уже не ссылаясь на молодость и недостаток опыта, уверенно ехать на Олимпиаду в Токио», — цитирует Макрогузову официальный сайт «Динамо» со ссылкой на журнал «Красота и спорт».

В июле 2018 года Макрогузова и Светлана Холомина выиграли чемпионат Европы среди игроков не старше 22 лет.