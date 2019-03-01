Шевченко: на решение ВФВ повлияла качественная работа Саммельвуо в «Кузбассе»

Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко прокомментировал назначение на пост главного тренера мужской сборной России наставника кемеровского «Кузбасса» финна Туомаса Саммельвуо.

«Накануне президиума ВФВ на экспертном совете были представлены программы четырёх тренеров – Туомаса Саммельвуо, Александра Климкина, серба Слободана Ковача и итальянца Лоренцо Бернарди. После длительного обсуждения на президиум были вынесены две кандидатуры – Саммельвуо и Климкина. Далее состоялся обмен мнениями членов президиума, прошло голосование, большинством голосов выбран Саммельвуо.

Безусловно, на решение президиума повлияло то, насколько качественно работает финский специалист в кемеровском «Кузбассе», его порядочность и преданность волейболу. Напомню, что Саммельвуо знаком с реалиями нашего волейбола ещё в статусе игрока", — цитирует Шевченко официальный сайт ВФВ.

В чемпионате России Туомас выступал за «Динамо-Янтарь» (Калининград) и «Локомотив» (Новосибирск).