Ушаков: не забить 4 контратаки в начале первой партии — это слишком нехорошо

Главный тренер краснодарского «Динамо» Константин Ушаков и волейболистка команды Ольга Зубарева прокомментировали победу в матче 19-го тура Суперлиги с «Минчанкой» со счётом 3:0 (25:19, 25:15, 25:23).

«В принципе, у нас получился неплохой матч. Всё то, что задумывали, всё сделали. Единственное, нам надо немножко добавлять в контратаке, и нужно лучше начинать матч. Не забить четыре контратаки в начале первой партии — слишком нехорошо для нас. В связи с тем, что у «Минчанки» не приехал один крайний игрок, они ничего не могли изменить.

Ожидания от матчей с лидерами? Не ожидания, а то, что мы будем стараться играть на победу перед плей-оффом, я вам гарантирую", — цитирует Ушакова официальный сайт ВФВ.



«Мы провели хороший матч, выполнили все установки тренера, выполнили задачу на игру. Соперник ничем не удивил. Мы, в принципе, знали, что они будут делать, и были ко всему готовы», — сказала Зубарева.

В турнирной таблице «Динамо» занимает 5-е место, «Минчанка» — 10-е.