Капитан «Динамо-ЛО»: справились, переломили, смогли

Волейболист нижневартовской «Югры-Самотлор» Александр Петров и игрок «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) Игорь Тисевич поделились впечатлениями от матча их команд в 23-м туре российской Суперлиги. «Динамо-ЛО» одержало победу со счётом 3:2 (17:25, 24:26, 25:19, 25:23, 15:9).



«Играл здесь два года – хороший зал, хорошая команда, всегда рад возвращаться сюда. Сразу после игры тяжело по горячим следам что-то сказать… В первых двух партиях показывали хороший волейбол, не хватило потом своего натиска. Перестали хорошо подавать, играть и проиграли три партии вчистую», — цитирует Петрова официальный сайт ВФВ.



«В первую очередь мне очень хочется поблагодарить наших болельщиков за такую невероятную поддержку. Это была наша заключительная игра регулярки дома, и это было здорово – вы помогли переломить ход игры. Нам очень хотелось вас порадовать.



Что не получалось в первых двух партиях? Ну не знаю. Мандраж был, опять хотелось показать и доказать всем, что мы можем выиграть. Потом успокоились, и всё начало получаться. Справились, переломили, смогли. Все молодцы! Волейбол – командный вид спорта, все красавцы. Боролись все вместе», — сказал Тисевич.

В турнирной таблице «Югра-Самотлор» занимает 13-е место, «Динамо-ЛО» — 12-е.