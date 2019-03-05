Сукомел: первая партия в матче с «Ленинградкой» была определяющей

Главный тренер московского «Динамо» Александр Сукомел поделился впечатлениями от победы в матче 19-го тура российской Суперлиги с санкт-петербургской «Ленинградкой» со счётом 3:0 (25:19, 25:15, 25:16).



«Нам надо было выиграть. Непросто началась первая партия. Достаточно большие усилия требовались, чтобы переломить её в свою пользу. Только в концовке мы чуть-чуть почувствовали себя свободно. Первая партия сегодня была определяющей. Потом всё более-менее удачно сложилось в нашу пользу», — приводит слова Сукомела официальный сайт «Ленинградки».

В турнирной таблице действующий чемпион России занимает вторую строчку, «Ленинградка» — девятую. Предварительный этап российской Суперлиги завершится 24 марта.