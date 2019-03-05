Сафронова — о Кадочкиной: чего мы хотим от девочки 15 лет?

Главный тренер казанской молодёжной команды «Динамо-УОР-Школа Гамовой» Светлана Сафронова прокомментировала вылет казанского «Динамо» из Лиги чемпионов по итогам группового этапа. В матче 6-го тура подопечные Ришата Гилязутдинова проиграли турецкому «Экзачибаши» со счётом 0:3 (21:25, 18:25, 17:25).

«Не хватило эмоций, заряда на борьбу. Но, во-первых, у команды до этого было очень много переездов. В таких условиях эмоции приходится из себя выжимать, а это сделать не очень легко», — цитирует Сафронову официальный сайт клуба.

Светлана также оценила игру своей воспитанницы Татьяны Кадочкиной.

«Насколько я видела Таню на этом матче, она показала там не лучшую свою игру. И, к сожалению, дальше ей будет тяжелее и тяжелее. Потому что соперники уже начинают её узнавать и разбирать. В самом начале она легко проходила как новенькая, но сейчас ей будет только тяжелее. А значит, предстоит очень много работать, работать и работать. Но я считаю, что Таня с этим справится.



Во-первых, Тане нужно много работать над высокими, доигровочными мячами – чтобы не бить прямо под себя. Нужно учиться искать разные варианты, больше работать над собой. Хотя не забывайте: чего мы хотим от девочки 15 лет? Понятно, что так лучше не говорить, поскольку она обязана расти как игрок. Но сейчас ей, естественно, ещё не хватает опыта: в какой момент можно нападать сильно, а в какой момент – просто накатить, чтобы не проиграть мяч. И это всё приходит только с опытом – волшебной палочки ни у кого нет. Нужно терпение, ещё раз терпение и работа», — сказала Сафронова.