Украинская волейболистка Анисова: чемпионат России был моей целью в карьере

Волейболистка сборной Украины Богдана Анисова прокомментировала решение подписать контракт с белорусской «Минчанкой».

«Конечно, для меня было весомо, что команда заявилась в Суперлигу, потому что Россия, всё-таки попробовать себя. Лига чемпионов – это самый престижный турнир. Ещё было огромным плюсом, что недалеко Украина, недалеко родственники, друзья. В принципе страна, Беларусь, схожи менталитеты. В этом плане тоже был огромный плюс для меня. И чемпионат России – как вызов для меня был.

Команда приняла хорошо, поэтому никаких проблем особых не было: ни в плане разговоров, ни в плане эмоциональном. Дом рядом, всё прошло прекрасно.

Постоянные перелёты? Достаточно сложно, непривычно. Тем не менее, мы держимся, стараемся максимально упростить это все. В аэропортах спим, едим, живём. Тяжело, но мы с этим справляемся. Считаю, достаточно неплохо", — цитирует Анисову сайт «Столичного телевидения».

Богдана также ответила на вопрос, есть ли клуб, за который она мечтает выступать.

«Нет. Возможно, какой-то чемпионат… Вот, например, чемпионат России был моей целью в карьере, а конкретного клуба, наверное, нет», — сказала Анисова.