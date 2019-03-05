Крайдуба стала самым результативным игроком 19-го тура женской Суперлиги

Диагональная красноярского «Енисея» Анастасия Крайдуба стала самым результативным игроком 19-го тура российской Суперлиги, набрав 24 очка в матче с «Заречьем-Одинцово», сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола. Подопечные Вадима Панкова одержали победу со счётом 3:2 (25:16, 17:25, 25:23, 16:25, 15:9).



Лучшими на блоке стали три волейболистки — Екатерина Евдокимова («Уралочка-НТМК»), Елизавета Котова («Заречье-Одинцово») и Ирина Фетисова («Динамо» Москва). На их счету по 5 очков.



Лучше всех на подаче действовали Ирина Воронкова («Локомотив»), Анна Мельникова («Заречье-Одинцово») и Мария Фролова («Енисей»), выполнившие по 4 эйса.



Матчи 20-го тура российской Суперлиги пройдут 8-10 марта. Предварительный этап Суперлиги завершится 24 марта.

«Заречье-Одинцово» на тай-брейке одолело «Енисей» в волейбольной Суперлиге