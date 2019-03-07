Определились финалисты женского Кубка вызова

Турецкий «Айдын ББСК» и итальянская «Монца» сыграют в финале женского Кубка вызова. «Айдын ББСК» в первом матче одолел словенский «ГЕН-И Воллей» (Словения) со счётом 3:2 (19:25, 27:25, 25:23, 16:25, 15:8), а в ответной встрече, состоявшейся вчера, 6 марта, оказался сильнее со счётом 3:1 (25:14, 20:25, 25:22, 25:19).



Итальянская «Монца» в первом матче с французским «Волеро Ле-Канне» добилась победы — 3:2 (25:20, 22:25, 25:19, 23:25, 15:13), а в ответной игре проиграла со счётом 2:3 (25:16, 15:25, 21:25, 25:18, 13:15). В «золотом» сете победила «Монца» — 15:9.



В 2018 году победителем женского Кубка вызова стал греческий «Олимпиакос», обыгравший турецкий клуб «Бурса ББСК» (2:3, 3:1).

В финале мужского Кубка вызова сыграют белгородское «Белогорье» и итальянская «Монца».