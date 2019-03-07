Хтей: хотим выиграть Кубок вызова, чтобы копилка «Белогорья» была полна

Спортивный директор белгородского «Белогорья» Тарас Хтей прокомментировал выход команды в финал Кубка вызова. В первом матче подопечные Слободана Ковача выиграли у французского «Пуатье» в трёх партиях, а во втором уступили на тай-брейке.

В финале «Белогорье» сыграет с итальянской «Монцей».

«Вы видели, что на решающих стадиях у нас не было лёгких соперников, все доставляли проблемы. Мы уже стали разбирать «Монцу» – это очень серьёзный соперник, который показывает хорошую игру, достойную финала. У нас осталось не так много времени на подготовку к матчам с этим соперником. Мы очень хотим выиграть Кубок вызова, чтобы наша копилка была полна», – цитирует Хтея «БелПресса».

Победителем минувшего розыгрыша Кубка вызова стала итальянская «Равенна».