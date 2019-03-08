Смоляр: «Урал» претендует на плей-офф и лёгкой жизни нам не даст

Блокирующий новосибирского «Локомотива» Артём Смоляр оценил состояние команды после поражения в матче 23-го тура Суперлиги с кемеровским «Кузбассом» со счётом 2:3 (23:25, 21:25, 25:21, 25:22, 13:15).

«Играть с сильными соперниками и интересно, и полезно. Такие встречи заставляют активизировать все ресурсы. И настраиваться на матчи с теми, кого относят к лидерам, легче. И с эмоциями у нас всё в порядке – до конца чемпионата хватит. После «Кузбасса» мы успели уже отдохнуть и снова устать – от работы на тренировках. Главное — к следующей игре подойти полными сил.



Самые обидные поражения — когда всё решается в упорной борьбе и тебе не хватает самую малость, чтобы дожать соперника. Впрочем, игра была хорошая. «Кузбасс» — сильная команда, и достойно биться с ним тоже ведь чего-то стоит. Что-то у нас получалось больше, а что-то меньше. Возможно, просто везение в концовке матча от нас отвернулось», — цитирует Смоляра официальный сайт клуба.

Завтра, 9 марта, «Локомотив» в рамках 24-го тура Суперлиги примет уфимский «Урал».



«Нас ждёт встреча с хорошей командой. «Урал» претендует на место в плей-офф, потому будет биться и простой жизни нам не даст. В первом круге игра с уфимцами у нас была непростая. Борьба шла во всех партиях. Да, нас ждёт серьёзный соперник. Другое дело, что игра должна зависеть от нас, а не от того, как будет выглядеть команда на другой стороне площадки. Стараюсь сосредоточится на своей игре, а то, что нужно знать, нам расскажет тренер», — сказал Смоляр.