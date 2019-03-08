Куркаев о назначении Саммельвуо: он играл в России, знает язык — хороший выбор

Блокирующий новосибирского «Локомотива» Ильяс Куркаев прокомментировал поражение в матче с кемеровским «Кузбассом» в 23-м туре Суперлиги со счётом 2:3 (23:25, 21:25, 25:21, 25:22, 13:15), а также оценил назначение Туомаса Саммельвуо на пост главного тренер мужской сборной России.



«Конечно, это очень обидное поражение. Ведь мы ещё и в пятой партии почти сделали камбэк — отставали на шесть очков, но практически догнали соперников. Немного нам не хватило… Вот если бы проиграли решающий сет 10:15, может, и не столь досадно было, а так… Два очка всего уступили.



В концовке четвёртого сета у кемеровчан на подачу вышел Виктор Полетаев. И у него «полетело»… Были хорошие подачи. Да, в итоге мы смогли «сняться». Но в пятой партии он сохранил тот же настрой. Можно сказать, перенёс свою подачу из одного сета на другой. «Кузбассу» это вернуло уверенность, а нас чуть выбило из колеи. Подавай тогда не Виктор, а кто-то другой, ситуация, скорее всего, сложилась бы иначе.



Я пересекался с Саммельвуо. Я играл за нашу новосибирскую команду Высшей лиги „А“, а Туомас – за «Локомотив» в Суперлиге и Лиге чемпионов. Но какое-то время он даже тренировался и выступал за команду «вышки». А потом даже тренировал нас вместе с Александром Петровым. Так что я с ним неплохо знаком. Думаю, при назначении в сборную большую роль сыграла его работа с «Кузбассом», который сейчас поднялся очень высоко и показывает качественный волейбол. Тренер сумел сплотить ребят, показал, как надо тренироваться. К тому же он сам играл в нашем чемпионате, хорошо знает язык. Знаком с нашей культурой, волейбольной «кухней». Это важно. Туомас Саммельвуо – хороший выбор!» — цитирует Куркаева официальный сайт клуба.

Завтра, 9 марта, «Локомотив» в рамках 24-го тура Суперлиги примет уфимский «Урал».



«Безусловно, „Урал“ мотивирован. Ведь команда из Уфы ведёт борьбу за место в плей-офф. И каждый из оставшихся в регулярном чемпионате матчей для неё – решающий. Но у нас – свои задачи, и на соперников мы в этом плане не смотрим. «Локомотив» сейчас показывает, считаю, неплохую игру. Бьёмся даже в очень сложных ситуациях. Но определённые проблемы есть, и их в оставшихся трёх матчах нужно их решить. Соперники у нас серьёзные — «Урал», «Белогорье», «Факел». Будем стараться и болельщиков порадовать, и для нас победы в моральном плане важны. А какое место займём по итогу регулярного чемпионата – пятое, шестое… Это не так уж принципиально. В плей-офф, кто бы нам в соперники ни попал, легко в любом случае не будет», — сказал Куркаев.