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Мусэрский: пожилой мужчина сказал мне: «Самое ужасное — не 4-е место, а травма»

Мусэрский: пожилой мужчина сказал мне: «Самое ужасное — не 4-е место, а травма»
Волейбол / Суперлига мужчины

Олимпийский чемпион 2012 года, российский волейболист Дмитрий Мусэрский, выступающий в чемпионате Японии за клуб «Сантори Санбёрдз», рассказал о беседе с пожилым болельщиком после поражения в матче за третье место в Кубке России 2010 года.

«После небольшой паузы он добавил: „Четвёртое место — самое ужасное, что может быть в жизни спортсмена, не так ли? Чушь! Травма — вот самое ужасное, что может быть со спортсменом! Она может не дать стать первым! Береги себя! Не повторяй моих ошибок!“

До сих пор не знаю, кто это был. Даже не знаю, как зовут этого человека! Но его слова навечно мне врезались в память! Я безгранично благодарен судьбе за эту встречу!» — в частности, написал Мусэрский в своём «инстаграме».

Пост доступен в «инстаграме» Дмитрия Мусэрского.

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