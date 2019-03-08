Мусэрский: пожилой мужчина сказал мне: «Самое ужасное — не 4-е место, а травма»

Олимпийский чемпион 2012 года, российский волейболист Дмитрий Мусэрский, выступающий в чемпионате Японии за клуб «Сантори Санбёрдз», рассказал о беседе с пожилым болельщиком после поражения в матче за третье место в Кубке России 2010 года.

«После небольшой паузы он добавил: „Четвёртое место — самое ужасное, что может быть в жизни спортсмена, не так ли? Чушь! Травма — вот самое ужасное, что может быть со спортсменом! Она может не дать стать первым! Береги себя! Не повторяй моих ошибок!“

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До сих пор не знаю, кто это был. Даже не знаю, как зовут этого человека! Но его слова навечно мне врезались в память! Я безгранично благодарен судьбе за эту встречу!» — в частности, написал Мусэрский в своём «инстаграме».

Пост доступен в «инстаграме» Дмитрия Мусэрского.