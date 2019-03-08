Сукомел: во 2-м сете «Минчанка» тащила в защите, но нам удалось собраться

Главный тренер московского «Динамо» Александр Сукомел и волейболистка команды Наталия Гончарова прокомментировали победу в перенесённом матче 12-го тура Суперлиги с «Минчанкой» со счётом 3:0 (25:17, 26:24, 25:17).

«Я понимаю, что у «Минчанки» проблемы с кадрами, не хватает одного игрока, и это сказывается. Но в любом случае мы настраивались. Первая партия сложилась для нас легко, вторую партию уже «Минчанка» тащила в защите, проявив высокую степень самоотдачи, доставала неплохие мячи, играла самоотверженно. Но в концовке второй партии нам нужно было собраться, и моя команда это сделала. Третью партию на счёте 2:0 уже отыграли легче», — цитирует Сукомела официальный сайт белорусского клуба.

«Сложной оказалась вторая партия, у нас не пошла игра, а соперники этим воспользовались. Мы допустили много ошибок. Но для нас главное, что мы взяли свои очки, победили 3:0. При этом не потратив много сил, а это для нашей команды важно – впереди у нас много сложных игр», — сказала Гончарова.

«Динамо» занимает первое место в турнирной таблице, «Минчанка» — 10-е.

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