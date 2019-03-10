Чижов: «Ленинградку» сейчас преследуют травмы и болезни

Старший тренер «Ленинградки» Сергей Чижов прокомментировал поражение от казанского «Динамо» со счётом 0:3 (20:25, 16:25, 20:25) в матче 20-го тура женской волейбольной Суперлиги.

«Уровень команд и подготовка, конечно, совсем разные: казанское «Динамо» всё время борется за медали, неоднократно было чемпионом страны. Ну а мы показали сегодня, что смогли. Нашу команду сейчас преследуют травмы и болезни. Мы приехали в Казань только вдесятером: из них две либеро и две связки, а оба основных первых темпа заболели. Поэтому играть нам непросто. Но мы, конечно, постараемся попасть в восьмёрку и поиграть в плей-офф.

Софья Кузнецова очень хорошо выступила на нескольких играх в середине сезона, а потом у неё начался спад. К тому же ей всего 19 лет, так что у неё ещё всё впереди. Своё дело она делает, хотя иногда показывает хорошую игру, иногда не показывает. Ещё проблема в том, что Екатерина Петрова перенесла воспаление лёгких и полноценно тренируется только одну неделю. Поэтому нам ещё нужно её наигрывать, чтобы подготовить к основным играм: мы дома будем принимать «Уралочку-НТМК» и «Енисей». И как минимум, один матч нам нужно выиграть. Поэтому сейчас готовимся к играм", — приводит слова Чижова официальный сайт казанского «Динамо».