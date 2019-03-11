Воронков: по первому сету надо сделать выводы — это был звоночек перед плей-офф

Главный тренер калининградского «Локомотива» Андрей Воронков и доигровщица команды Валерия Сафонова прокомментировали победу в матче 20-го тура российской Суперлиги с краснодарским «Динамо» со счётом 3:1 (23:25, 25:14, 25:17, 25:17).

«Мы чересчур раскрепощённо начали матч, не хватало концентрации. Ошибались больше, чем соперник. И в концовке первой партии не хватило внимания. Но потом собрались, стали держать концентрацию и допускать меньше ошибок. За счёт этого и выиграли три сета. Но по первому сету выводы нам надо сделать – это своего рода звоночек перед плей-офф. Расслабляться нельзя ни в коем случае. Тем более в игре с таким серьёзным соперником, как краснодарское «Динамо», которое сыграло хорошо, с большим желанием», — цитирует Воронкова официальный сайт ВФВ.



«Конечно, я немного волновалась в первом сете. Всё-таки довольно давно не выходила на площадку в основном составе. Но быстро с нервами справилась. Игра получилась интересной — «Динамо» боролось и в первом сете сыграло очень хорошо. Впрочем, мы были спокойны, во втором сете вернули ситуацию под контроль и уверенно довели матч до победы», — сказала Сафонова.

В турнирной таблице «Локомотив» занимает второе место, «Динамо» — пятое.