Ушаков: мы ничего не смогли поделать, когда «Локомотив» прибавил на подаче

Главный тренер краснодарского «Динамо» Константин Ушаков и диагональная команды Богумила Бярда прокомментировали поражение в матче 20-го тура российской Суперлиги с калининградским «Локомотивом» со счётом 1:3 (25:23, 14:25, 17:25, 17:25).

«После того как мы выиграли первый сет, «Локомотив» прибавил на подаче. И мы ничего не смогли с этим поделать. Но радует, что даже в тяжёлой ситуации, уступая в счёте, наши девушки проявили характер и бились до последнего. Сыграла свою роль и болельщики – заполненные трибуны «Янтарного» очень бурно поддерживали свою команду. Такой атмосферы, как в Калининграде, больше в России нигде нет. И на наших девушек трибуны, безусловно, давили. А «Локомотив» получил отличный заряд эмоций», — цитирует Ушакова официальный сайт ВФВ.



«Я родом из Калининграда, мне приятно, что в городе появилась классная команда. Играть против «Локомотива» очень тяжело. Да, мы взяли первый сет, но затем соперницы сильно прибавили, и остановить их уже не получилось, хотя мы очень старались», — сказала Бярда.

В турнирной таблице «Локомотив» занимает второе место, «Динамо» — пятое.