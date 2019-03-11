Панков: то, что «Минчанка» играет в нашем чемпионате, — это хорошо и правильно

Главный тренер «Заречья-Одинцово» Вадим Панков прокомментировал победу в матче 20-го тура женской Суперлиги с белорусской «Минчанкой» со счётом 3:0 (25:19, 25:10, 31:29).

«Я не был в Минске очень давно, с тех пор, как готовил в начале 90-х годов сборную СССР в Раубичах, с тех пор знаю белорусских волейболисток, и то, что сегодня белорусский флагман участвует в нашем чемпионате, – это хорошо и правильно. Нам не хватает команд международного уровня. Ведь даже поездку в Минск мы расцениваем как выезд международного масштаба. Здесь созданы все условия для проведения таких матчей: великолепный город, зрители, прекрасный современный зал. И что немаловажно – хорошая команда.

Я знал эту команду и раньше, до прихода Гончарова, поэтому очень рад, что она сохранилась и выступает в нашем чемпионате. Желаю расти и продолжать выступать в нашем чемпионате, достигать успеха и в Лиге чемпионов.

Могу сказать, что сегодня была хорошая игра, а в третьей партии — борьба равных. Накануне чемпионата Европы игры с «Минчанкой» важны ещё и тем, что мы прикидываем, как играют лучшие игроки Беларуси, мы не просто ведём статистику, а уже смотрим в будущее… В предстоящих играх чемпионата Европы ставка в российской команде будет сделана на более опытный состав, независимо от того, что тут я работаю с молодёжью, но всё-таки наша главная задача — вырастить боеспособную молодёжь», — цитирует Панкова официальный сайт белорусского клуба.

В турнирной таблице «Заречье-Одинцово» занимает седьмое место, «Минчанка» — 10-е.