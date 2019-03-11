Власов: в голове уже сидят мысли об игре с итальянцами

Волейболист «Ярославича» (Ярославль) Александр Воропаев и игрок московского «Динамо» Илья Власов поделились впечатлениями от матча их команд в 24-м туре российской Суперлиги. Столичный клуб оказался сильнее со счётом 3:2 (25:22, 13:25, 25:18, 23:25, 15:13).

«Главное, что зрители получили удовольствие от матча. Своей игрой где-то довольны, где-то нет. Обидно, что в пятой партии допустили столько много ошибок на подаче – мне кажется, что это стало ключевым моментом. В остальном игру можно занести в актив, все ребята бились до конца. Есть определённые моменты у нас в команде, но могу только похвалить ребят», — цитирует Воропаева официальный сайт ВФВ.



«У команды из Ярославля хорошо полетела подача, причём не назвать её ни силовой, ни планером. Где-то нам немного не хватило в приёме, много собственных ошибок. В эмоциональном плане в команде всё нормально, восстановились после игры с «Новой». Возможно, матч получился таким длинным, потому что в голове уже сидят мысли об игре с итальянцами. Надеюсь, в кротчайшие сроки мы устраним свои недоработки и ошибки», — сказал Власов.

12 марта «Динамо» проведёт первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов с итальянским клубом «Любе Чивитанова».