Новик: я не готова сидеть, хлопать в ладоши и получать за это деньги

Связующая казанского «Динамо» Елена Новик прокомментировала решение перейти в команду Ришата Гилязутдинова и призналась, что желает получать больше игровой практики.

«Честно говоря, хочется больше играть. Даже не «больше», а просто играть! Для меня это важно. Я больше просто не смогу сидеть и хлопать в ладоши.



В «Динамо-Казань» я шла осознанно? Я прекрасно понимала всю ситуацию. И как бы там ни сложилось, но мне здесь понравилось. Понравилась сама работа с тренерским штабом, понравилась организация, как поставлен тренировочный процесс. Так что я нисколько не жалею, что пришла в «Динамо». И я знала, что я пробуду здесь либо один год, либо если буду играть, то, возможно, побольше. Но сейчас мне хочется как можно больше играть, и нужно идти дальше. Повторюсь, я не готова сидеть, хлопать в ладоши и получать за это деньги. Всё-таки у меня тоже есть какие-то личные амбиции, и, я думаю, это правильно», — цитирует Новик официальный сайт клуба.

Ранее Елена защищала цвета «Сахалина» (Южно-Сахалинск).