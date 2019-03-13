Коой: «Любе» — очень сильная команда, но мы постараемся выиграть ответный матч

Доигровщик московского «Динамо» Дик Коой прокомментировал поражение в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с итальянским клубом «Любе Чивитанова» со счётом 2:3 (10:25, 25:23, 25:23, 18:25, 13:15).



«Первый сет мы начали очень нервно. «Любе» абсолютно по праву выиграл сет, так как они играли на высоком уровне, а мы нет. Потом мы стали играть намного лучше. Мы бились, пытались использовать свои шансы и смогли продлить матч до пятого сета. Жаль, что мы не выиграли тай-брейк. «Любе» — очень сильная команда, но мы постараемся выиграть вторую игру. На предстоящей неделе будем готовиться, тренироваться, посмотрим, что из этого получится. У нас есть несколько дней, чтобы подготовиться ко второй игре. Это будет большая игра», — цитирует Кооя официальный сайт клуба.

Ответная игра состоится в Италии 21 марта.