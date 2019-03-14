Хавелкова: в 5-м сете матча с «Вакифбанком» знала, что лучше не думать о счёте

Волейболистка московского «Динамо» Хелена Хавелкова прокомментировала победу в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с турецким «Вакифбанком» со счётом 3:2 (20:25, 25:23, 25:23, 21:25, 15:13).

«Мы были очень сконцентрированны, нельзя было упускать ни один мяч. «Вакифбанк» не из тех команд, которые прощают ошибки. В четвёртом сете мы как раз сделали эти несколько ошибок, в итоге «Вакифбанк» вырвался вперёд, и случилось то, о чём я говорю. Несколько ошибок обернулись проигранным сетом. Я горда тем, что мы смогли со счёта 3:7 отыграться. Мы верили в себя! Но когда шла пятая партия, я знала, что лучше не думать о счете. Думала только о каждом мяче в защите», — цитирует Хавелкову официальный сайт клуба.

Ответная игра состоится в Стамбуле 20 марта.

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