Анастази — о проигрыше «Зениту-Казань»: горжусь своими игроками

Главный тренер польского «Гданьска» Андреа Анастази прокомментировал поражение в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с казанским «Зенитом» со счётом 2:3 (19:25, 25:23, 23:25, 25:23, 13:15).

«Перед матчем я говорил, что это будет битва между „Фиатом Чинквеченто“ и „Феррари“, но я сам вожу „Фиат Абарт“, и сегодня мы были столь проворны, как маленький спортивный автомобиль. Я невероятно горжусь своей командой. Когда мы так сражаемся на глазах своих болельщиков, то дарим настоящий спектакль.

В этом сезоне у нас было много поражений, но после этого я могу сказать, что горжусь своими игроками. Мы боролись за каждый мяч и старались играть как можно лучше. Если честно, «Зенит» был лучше только на подаче", — цитирует Анастази официальный сайт ЕКВ.

Ответная игра пройдёт в Казани 19 марта.

Казанский «Зенит» обыграл «Гданьск» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов