Сафонова: возможная встреча с «Сахалином» в плей-офф? Наши девушки не в восторге

Доигровщица калининградского «Локомотива» Валерия Сафонова прокомментировала победу в матче 20-го тура российской Суперлиги с краснодарским «Динамо» со счётом 3:1 (23:25, 25:14, 25:17, 25:17).

«В первой партии был небольшой мандраж. Но потом, как это обычно бывает, ко второму сету успокоилась, почувствовала уверенность. И постаралась показать свою игру. В принципе, довольна. Но можно было в некоторых моментах сыграть ещё лучше.

Скорее всего, сказалось то, что случилось перестановки в составе – я вышла вместо Юли Кутюковой. Нужно было какое-то время, чтобы почувствовали друг друга на площадке. И ещё мы поначалу немного не понимали, что делать на приёме. Но потом всё наладили. Вообще, игра получилась интересной – краснодарское «Динамо» соперник серьёзный. Правда, против нас не играла одна из лидеров Виктория Русакова. Но другие девочки её достойно заменили", — цитирует Сафонову официальный сайт клуба.

16 марта «Локомотив» сыграет с белорусской «Минчанкой».

«У «Минчанки» по разговорам есть определённые проблемы с составом. Но у кого их в концовке сезона нет? В любом случае недооценивать эту команду нельзя, тем более что она ещё сохраняет шансы на выход в плей-офф и будет делать всё возможное, чтобы попасть в восьмёрку. Но и нам нужно держать свой уровень игры. И играть в своё удовольствие, как мы это делали в минувшем матче. Это было супер – эмоционально, по-заводному.

Возможная встреча с «Сахалином» в плей-офф? Знаю, что наши девушки не восторге от такого сложного путешествия. Но я бы ещё раз туда съездила. Ведь в прошлом сезоне я выступала за эту команду, и у меня в Южно-Сахалинске остались друзья", — сказала Сафонова.