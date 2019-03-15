Саммельвуо рассказал, что намерен изменить в игре сборной России

Финский специалист Туомас Саммельвуо рассказал, как решился принять предложение возглавить мужскую сборную России и какой видит игру команды.

«Волейбол – моя любимая работа, и я буду делать всё возможное, чтобы сборная России побеждала. Понятно, что вокруг всегда будут люди, эмоционально реагирующие на происходящее: когда выигрываешь – молодцы, когда проигрываешь – плохие. Это нормальная и неизбежная ситуация для любого тренера.

Думаю, нечасто выпадает возможность поработать со сборной России, и, когда поступило предложение, я сказал «да». Пожалуй, сейчас в минусы можно добавить не самый большой опыт, но при этом в плюсах – очень большая мотивация. Для меня это большой вызов. После шести лет в сборной Финляндии я в какой-то степени оказался в зоне комфорта, и пришло время из неё выйти. Мне нравится это ощущение чего-то нового, предвкушение профессионального роста.

В первую очередь надо понимать, в чём сильные стороны сборной России. Прежде всего это физически сильная атака. Это у команды было всегда. Каждый тренер к этому добавляет что-то своё, реализует свои идеи. Я очень уважаю то, что делали мои предшественники, сборная России выиграла множество титулов. Мне бы хотелось улучшить вариативность атаки и качество защиты, чтобы на нашу площадку ничего легко не падало. Это важный элемент, и я постараюсь прививать такой менталитет. Постараемся выстроить хорошую командную систему «блок-защита». Разумеется, важны и подача с приёмом, а также работа либеро.

В списке потенциальных игроков сборной 40 человек. Никто не останется без внимания. Я в курсе, что в Японии сейчас проходит финальный турнир. В клубе «Тойода Госеи» работает финский тренер, и он рассказывал мне об игре Мусэрского на позиции диагонального, я смотрел несколько матчей. Тем не менее пока не вижу смысла обсуждать конкретных игроков, поскольку впереди много важных игр", — цитирует Саммельвуо «Спорт Бизнес Online».

Саммельвуо также является главным тренером кемеровского «Кузбасса».

Саммельвуо: мне как тренеру сборной России нужно быть очень честным