Зиничев: количество легионеров в команде не мешает развитию волейбола в стране

Гендиректор директор женского московского «Динамо» Владимир Зиничев предположил, что стоит рассмотреть вопрос изменения лимита легионеров в чемпионате России.

«Нам сложно спорить в Лиге чемпионов с турецкими клубами, у которых на площадке игроки из шести стран, то есть пять иностранцев. У нас – два легионера. Это лишний повод задуматься о том, чтобы использовать в чемпионате России лучший опыт других национальных чемпионатов. Например, в турецком чемпионате разрешено пять иностранцев в сезоне, но в заявку на игру разрешено вносить только троих. То есть турецкая федерация позволяет своим клубам комплектоваться так, чтобы они фактически не имели изъянов.



Вопрос изменения лимита на легионеров в чемпионате России надо рассмотреть всесторонне, на опыте других стран. Вопрос легионеров – это в первую очередь вопрос подготовки кадров для национальной сборной. Это инструмент, который можно использовать гибко. Можно, например, заявлять на сезон в российских турнирах трёх легионеров, а в заявке на матч – двух. Как первый шаг. Это не повредит сборной России. Я же не мечтаю об условиях, которые есть сейчас в турецком и итальянском чемпионатах. Помогите нашим клубам. Если это поможет, то почему не выслушать клубы? Во взаимодействии наш успех. Сила – в единстве и движении, как говорят в „Динамо“.

Помогать нужно клубам, которые защищают честь страны на международной арене, на которых смотрит молодёжь, у которых много болельщиков. Мы нуждаемся в поддержке с точки зрения реализации своих возможностей в международных турнирах. Количество легионеров в команде не мешает развитию волейбола в стране. Это вещи очевидные. Когда есть опытные звёзды в команде, у них можно учиться и профессионализму, и навыкам. Ничто ведь не помешало 15-летней Татьяне Кадочкиной пробиться в состав казанского «Динамо», вытеснив из него легионера. Это живой пример того, что талант всегда найдёт свой путь наверх», — цитирует Зиничева «Р-Спорт».

Московское «Динамо» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов победило турецкий «Вакифбанк» со счётом 3:2 (20:25, 25:23, 25:23, 21:25, 15:13).