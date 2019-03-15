Подлесных: 2-е место «Кузбасса» — это хорошо, но в плей-офф нельзя расслабляться

Доигровщик «Кузбасса» Ярослав Подлесных подвёл итоги матча 25-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги, в котором кемеровский клуб на своей площадке в трёх партиях выиграл у новокуйбышевской «Новы» со счётом 3:0 (25:15, 25:18, 25:14).

Для подопечных Туомаса Саммельвуо это 21-я победа в чемпионате. Коллектив Александра Горбаткова потерпел 17-е поражение.

«Второе место – это хорошо, но чемпионат продолжается дальше, впереди плей-офф, нельзя расслабляться. Нас сегодня настраивали так, что «Нове» тоже нужно было выигрывать, и последние игры они показывали, что способны доставлять неудобства сопернику. Мы решили задачи, которые нам тренер поставил, с ними справились, вот и результат», – приводит слова Подлесных официальный сайт «Кузбасса».

В турнирной таблице «Кузбасс» занимает второе место, «Нова» — на 10-м.