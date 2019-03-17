Плачи: не играет никакой роли, кто на каком месте находится в турнирной таблице

Главный тренер «Факела» Камилло Плачи прокомментировал поражение в выездном матче 25-го тура чемпионата России от команды «Югра-Самотлор» (2:3).

«Мы сделали неимоверное количество ошибок. И, в принципе, не играет никакой роли, кто на каком месте находится в турнирной таблице. Выигрывает тот, кто играет лучше. Сегодня лучше играл Нижневартовск.

Что стало переломным моментом в матче? В одной расстановке в четвёртой партии на планирующей подаче сделали много ошибок, получили несколько блоков подряд, вот там-то и повернулась игра. Было нормальное преимущество, 4-5 очков, которое можно было держать, но мы не сумели им нормально распорядиться.

Как видите, у нас Волков не играет, конечно, это сказывается на игре команды. Всю неделю не тренировался Клюка: у него была температура 40, первую тренировку он провёл здесь, поэтому в нескольких партиях я менял его на задней линии, чтобы дать ему немного передохнуть. У нас отсутствовал в составе и связующий Игорь Колодинский. Но проблемы мы сегодня имели не на задней линии, а впереди. В атаке у нас были определённые проблемы», — приводит слова Плачи пресс-служба ВФВ.