Панков: хочу пожелать Саратову сохранить место в Суперлиге

Главный тренер «Заречья-Одинцово» Вадим Панков прокомментировал победу в матче 21-го тура российской Суперлиги с «Протоном-Саратов» со счётом 3:1 (21:25, 25:21, 25:18, 25:22).



«Мы не поверили, что соперник будет играть хорошо и окажет нам серьёзное сопротивление. До игры пытались настроить команду на серьёзный матч. Увы, когда играешь с командой, которая до этого уступила соперникам во всех матчах, слова не всегда доходят. В итоге в первой партии нас просто измучили, а сама игра была предельно сложной.

«Протон» мне очень понравился, — хорошая получается команда. Нам ещё помог тот факт, что Римма Гончарова не играла. С ней было бы ещё сложнее. Хочу пожелать Саратову сохранить место в Суперлиге. Нужно ещё прибавить, чтобы все здоровы были, и в плей-ауте выиграть несколько матчей. Это Саратову по силам. Тут и команда неплохая получилась, и болельщик хороший. Очень эмоционально люди переживают, поддерживая игроков, несмотря на серию поражений. Такое отношение дорого стоит, это нужно ценить и беречь. Саратов нужен лиге, это важный центр женского волейбола России.



Мы хотели бы выше быть, пятыми-шестыми. Не всё от нас зависит, увы.



У Юринской не всё получилось, ей нужна бала пауза. Потом вышла и помогла. Благо, у нас все нападающие умеют принимать. Даже Руссу, хотя Вику мы в этой работе меньше всего задействуем. Это вообще моя важнейшая цель и задача как тренера – чтобы все игроки «Заречья» умели принимать», — цитирует Панкова официальный сайт ВФВ.

Панков также рассказал, как следит за кандидатами в сборную России.



«Нормально следим. Сергей Викторович, несмотря на занятость в своей команде, готовит мне аналитику по кандидатам в сборную. Смотрим сейчас, как легионеры выглядят. По ним ищем видео, цифры и вообще максимально полную информацию. В частности, я говорю сейчас о Татьяне Кошелевой и Ангелине Лазаренко. Был со всем штабом национальной команды на игре лиги чемпионов «Динамо» Москва – «Вакифбанк», посмотрел ранее другие матчи еврокубоков. Мы готовимся, — смотрим, думаем», — сказал Панков.