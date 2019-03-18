Ноздрин: плей-аут для «Ярославича» фактически начался

Главный тренер «Ярославича» (Ярославль) Андрей Ноздрин и связующий команды Дмитрий Козлов прокомментировали поражение в матче с «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) в 25-м туре Суперлиги со счётом



«В нашей игре практически отсутствовал такой элемент, как блок. Нельзя в этом смысле не отдать должное связующему гостей, который пасовал точно и быстро, но и мы должны были перестроиться. В определённом смысле у нас это получилось: мы стали больше закрывать ходовые направления нападающим соперника и открывать линии, но этого не хватило, чтобы блоком внести перелом в игру, где нам очень нужна была победа. Теперь нам крайне важно успешно выступить в следующем туре – плей-аут для нас фактически начался», — цитирует Ноздрина официальный сайт ВФВ.

«Андрей Колесник выдал идеальную игру – я некоторую её часть смотрел со стороны, поэтому что-то мне было видно лучше, чем моим партнёрам. Когда наши блокирующие оставляли ему линию, он бил туда, практически не смягчая атаки; ход мы не могли ему полностью открывать, но если чуть смешали блок в сторону линии, он тут же переключался на атаку «два по два» или в ходовом направлении находил руки блокирующих. Оставалось только ещё сильнее форсировать подачу, чтобы заставить связующего соперников забыть про своего диагонального – но мы и так подавали в полную силу. Рисковать ещё больше было просто чревато большим количеством потерь», — сказал Козлов.

В турнирной таблице «Динамо-ЛО» занимает 12-е место, «Ярославич» — 14-е.