Павлов: враньё, что мы специально ставим игры на 2 часа дня. Нам самим неудобно

Волейболист новосибирского «Локомотива» Николай Павлов прокомментировал поражение в матче 25-го тура мужской Суперлиги с белгородским «Белогорьем» со счётом 2:3 (25:18, 21:25, 20:25, 25:13, 9:15).



«Считаю, что мы могли победить. Перенос по времени тоже сказался, но на него нельзя делать скидки. Могли бы и, как обычно, на шесть вечера поставить игру. Враньё, что мы специально ставим игры для московского часового пояса на два часа дня, нам самим неудобно. Нам ставят трансляции на 12 дня, и мы ничего не можем с этим сделать», — приводит слова Павлова «БелПресса».

В турнирной таблице команда Слободана Ковача занимает пятое место, «Локомотив» — шестое. Предварительный этап Суперлиги завершится 23 марта.

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