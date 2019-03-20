Новаковски — о проигрыше «Зениту»: сейчас нам не жаль, но вскоре будет больно

Блокирующий польского «Гданьска» Пётр Новаковски прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов. В первом четвертьфинальном матче казанский «Зенит» на выезде победил «Гданьск» в пяти сетах. В домашней встрече команда Владимира Алекно проиграла на тай-брейке, но сумела одолеть соперника в «золотом» сете — 15:12.

«Это был один из тех моментов карьеры, когда цель была так близка! У нас было четыре матчбола, а затем случился „золотой“ сет. Но всё в итоге сложилось не так, как нам хотелось. Мы играли по-настоящему здорово. Пожалуй, лишь удачи немного не хватило.

У нас были шансы, но мы их не использовали, в этом наша вина. Мы могли выиграть 3:0 или 3:1. Может, это было бы не так просто, но всё равно такой результат был нам по силам. Это спорт, и сегодня «Зениту» повезло больше. В Гданьске у нас тоже были шансы.

Сейчас можно сказать, что нам не жаль, но уже вскоре, может, завтра нам будет больно", — цитирует волейболиста официальный сайт ЕКВ.

«Зенит» является действующим победителем Лиги чемпионов.