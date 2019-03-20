Балетная школа ответила на обвинение жены Камехо в проявлении расизма к их дочке

Балетная школа в «Инстаграме» ответила супруге волейболиста санкт-петербургского «Зенита» Ореола Камехо Присцилле, которая сообщила, что была вынуждена забрать ребёнка из этого учреждения из-за проявлений расизма.

«Мы никого не просили перевести на индивидуальное обучение, так как не имеем на это права. Мы предложили маме темнокожей девочке взять один дополнительный урок с преподавателем с целью улучшения дисциплины на уроке и затем продолжить обучение в своей группе, так как девочка не слушала преподавателя и не выполняла упражнений.

Видеозаписи, подтверждающие этот факт, у нас имеются. Данное предложение не было вызвано цветом кожи девочки или национальностью. Мы предложили дополнительный урок только с целью лучшей адаптации ребёнка к новой для неё школе, потому что все дети разные и кому-то требуется больше времени, чтобы адаптироваться, кому-то меньше. Очень жаль, что нас не так поняли и раздули из этого скандал", — говорится сообщении.