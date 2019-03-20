Нгапет: «Кузбасс» не нашёл роддом для моей подруги, я чувствовал себя обманутым

Французский волейболист казанского «Зенита» Эрвин Нгапет, рассказал, почему в январе 2014 года он решил разорвать контракт с «Кузбассом», не предупредив своего отца Эрика, который в то время был главным тренером кемеровской команды.

«Когда я получил предложение от клуба, моя девушка была беременна. Я сказал руководству „Кузбасса“: „Подпишу контракт, если гарантируете, что она сможет приехать и родить в Кемерово“. Они сказали, что проблем никаких не будет. Я подписал соглашение. Но позднее я спросил у них: „Всё ли в порядке? Вы нашли роддом?“. Я просто хотел всё подтвердить. И в ответ услышал: „Послушай, Эрвин, это сложное дело. Подходящего роддома в Кемерово нет, но такой есть в Новосибирске. Это в часе езды отсюда“. Я почувствовал себя обманутым, поэтому сказал: „В таком случае я здесь не останусь. Простите. Чао“. Когда я отправлялся в аэропорт, то узнал что руководители клуба блокировали мой вылет», — цитирует Нгапета Przeglad Sportowy.



Эрвин признался, что после ухода из клуба его отношения с отцом ухудшились.

«Думаю, он был расстроен моим поступком, но, с другой стороны, он уже должен был к такому подготовиться, ведь я с детства принимал важные решения самостоятельно. Я не обращал внимания на то, что думают в клубе. Я хотел вернуться во Францию и увидеть своего ребёнка. Когда это произошло, я был самым счастливым человеком в мире. Волейбол ушёл на второй план», — сказал Нгапет.



