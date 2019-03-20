Тетюхин назначен генеральным менеджером мужской сборной России по волейболу

Олимпийский чемпион Сергей Тетюхин, завершивший карьеру игрока после сезона-2017/18, назначен генеральным менеджером мужской сборной России по волейболу, сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Ярёменко.

«Тетюхин назначен генеральным менеджером мужской сборной России. Эта должность была и раньше, обязанности не поменялись. Функционал очень широкий: взаимосвязь между тренером и командой, тренером и федерацией, командой и федерацией, контроль за тем, как проходит подготовка национальной команды по ранее намеченному плану. В общем, все вопросы, которые касаются функционирования сборной, находятся под контролем генерального менеджера», — приводит слова Ярёменко «РИА Новости».

В марте главным тренером мужской сборной России был назначен финн Туомас Саммельвуо.