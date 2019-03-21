Слютьес: ощущения от победы над московским «Динамо» очень приятные

Волейболистка турецкого «Вакифанка» Лоннеке Слютьес прокомментировала победу в ответном четвертьфинальном матче женской Лиги чемпионов с московским «Динамо» со счётом 3:0 (25:19, 25:16, 25:8). В первой игре коллектив из Стамбула проиграл на тай-брейке. По сумме двух матчей «Вакифбанк» вышел в полуфинал.

«Я очень рада и горжусь командой, потому что мы смогли отыграться. Ощущения от победы очень приятные. Даже находясь под таким большим давлением, мы всё равно смогли показать отличную игру. Это прекрасное достижение для нашей команды. Я очень рада», — приводит слова Слютьес официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.

Московское «Динамо» — единственная российская команда, дошедшая до четвертьфинала женской Лиги чемпионов в сезоне-2018/19.