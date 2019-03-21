Соли: горжусь игрой, которую «Монца» показала в матче с «Белогорьем»

Главный тренер итальянской «Монцы» Фабио Соли прокомментировал победу в первом финальном матче Кубка вызова с белгородским «Белогорьем» со счётом 3:2 (29:27, 22:25, 25:23, 32:34, 15:12).

«Я очень рад и горжусь тем, что парни смогли показать в матче со столь опытным и титулованным соперником, как „Белогорье“. Игроки знали, как бороться, давить и терпеть. В ходе сезона эти компоненты редко складывались воедино, но в этот раз всё получилось. Мы сумели одержать важную победу дома. Ответный матч будет непростым. Нам нужно будет отдать все силы и вновь сыграть с тем же настроем, как в первой встрече», — приводит слова Соли официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.

Ответная игра состоится в Белгороде 27 марта.

«Белогорье» проиграло в пяти сетах в первом матче финала Кубка вызова