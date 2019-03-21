Земчёнок: не думаю, что Кубок уже наполовину у «Белогорья» в кармане

Волейболист белгородского «Белогорья» Денис Земчёнок прокомментировал поражение в первом финальном матче Кубка вызова с итальянской «Монцей» со счётом 2:3 (27:29, 25:22, 23:25, 34:32, 12:15).

«Это было нелегко. Мы знали, что так и будет. В итоге так и получилось. Это было испытание, полное эмоций, но мы смогли выиграть четвёртый сет. Это поможет нам в ответной встрече.

Кубок уже наполовину у нас в кармане? Я так не думаю. Впереди ещё один тяжёлый матч. Надеюсь, поддержка наших болельщиков будет столь же горячей, как в Монце», — приводит слова Земчёнка официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.

Ответная встреча состоится в Белгороде 27 марта. Победителем минувшего розыгрыша Кубка вызова стала итальянская «Равенна».