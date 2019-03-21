Тетюхин: приоритет для нас – это отбор на Олимпиаду, первенство Европы и КМ

Генеральный менеджер мужской сборной России Сергей Тетюхин прокомментировал формирование списка кандидатов в национальную команду, который был представлен вчера, 20 марта.

«Мы самое тщательное внимание уделили формированию списка кандидатов в сборную. Поскольку сезон сборных очень длинный и предельно насыщенный, нужно было определиться – кто из волейболистов получит нагрузку в матчах Лиги наций сразу, кто присоединится к команде чуть позже, уже с прицелом на более важные соревнования. Всё-таки Лига наций – это коммерческий турнир, а приоритет для нас – это отбор на Олимпиаду, первенство Европы и Кубок мира.

Обсуждали кандидатуры всех игроков, состояние их функциональной готовности и загруженности. Отработали основные пункты плана подготовки, пообщались с представителями медицинского штаба сборной», — цитирует Тетюхина официальный сайт ВФВ.

Главным тренером мужской сборной России является финн Туомас Саммельвуо.

Названы кандидаты в мужскую сборную России по волейболу на сезон-2019/20