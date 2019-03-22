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Бережко: лучшая команда завоевала путёвку в полуфинал Лиги чемпионов

Бережко: лучшая команда завоевала путёвку в полуфинал Лиги чемпионов
Волейбол / Лига чемпионов

Волейболист московского «Динамо» Юрий Бережко прокомментировал итог противостояния с итальянским клубом «Любе Чивитанова» в четвертьфинале Лиги чемпионов. В первой встрече подопечные Константина Брянского на своей площадке проиграли в пяти партиях.

В ответной игре, которая прошла в Италии вчера, 21 марта, «Любе Чивитанова» выиграл со счётом 3:0 (25:16, 25:21, 25:21) и вышел в полуфинал.

«Лучшая команда завоевала путёвку в полуфинал. „Чивитанова“ сегодня продемонстрировала великолепный волейбол благодаря всем своим звёздам», — приводит слова Бережко официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.

За выход в финал «Любе Чивитанова» поспорит с польской «Скрой». Вторую полуфинальную пару составили казанский «Зенит» и итальянская «Перуджа».

Московское «Динамо» во второй раз проиграло «Любе» в 1/4 финала волейбольной ЛЧ
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