Филиштинская: краснодарское «Динамо» будет стремиться взять реванш у Казани

Связующая Ирина Филиштинская поделилась ожиданиями от предстоящего матча своих бывших команд — краснодарского и казанского «Динамо» в рамках заключительного тура женской Суперлиги. Игра состоится в Казани завтра, 23 марта.



«Последний тур регулярного чемпионата всегда интересен и непредсказуем. Чаще всего именно в заключительном туре решается распределение очков и итоговый расклад в турнирной таблице, а также кто на кого из команд попадёт в плей-офф. Но независимо от этого и от турнирного положения игры между такими соперниками, как казанское и краснодарское «Динамо», всегда принципиальные. Цель обеих команд – победа в матче.



Я думаю, что и казанские, и краснодарские болельщики будут с нетерпением ждать такой же захватывающей и интересной игры, какая была в первом круге предварительного этапа на домашней площадке Краснодара. Тогда команды сыграли максимальные пять сетов, но победа всё-таки осталась за гостями. Естественно, «Динамо» (Краснодар) будет стремиться взять реванш, однако предсказать результат предстоящего матча я не берусь. В этом сезоне я болею за красивый и яркий волейбол, и в этом матче желаю удачи обеим командам» — цитирует Филиштинскую официальный сайт краснодарского «Динамо».

В турнирной таблице казанское «Динамо» занимает третье место, краснодарское — пятое.