Сиденко: Саммельвуо может завести не только команду, но и весь волейбол в России

Главный тренер уфимского «Урала» Константин Сиденко прокомментировал назначение на пост главного тренера мужской сборной России финна Туомаса Саммельвуо.
«Многие говорят, что нужен российский специалист. Но это единственный иностранный специалист, которому я рад. Это человек-батарейка, может завести не только команду, но и весь волейбол в России. Я думаю, хорошо, что он пришёл. Если бы пришёл другой, я бы по-другому отнёсся. Если мы вернёмся к Баньоли, то человек уже в возрасте, он не может заряжать своей энергией 24 часа всех вокруг. А Саммельвуо может», — цитирует Сиденко сайт «Матч ТВ».
Константин также признался, что мечтает возглавить сборную России.
«Моя мечта — реализовать себя, добиться нового успеха во всём: в чемпионате России, Лиге чемпионов — и путь в сборную. Любой солдат мечтает быть генералом, любой тренер хочет попробовать себя в сборной. Это мечта всей моей жизни», — сказал Сиденко.