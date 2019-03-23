Саммельвуо: претензий ни к кому нет, но у «Кузбасса» были проблемы в атаке

Главный тренер «Кузбасса» Туомас Саммельвуо прокомментировал игру подопечных в заключительном, 26-м туре предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги. В Уфе кемеровский клуб проиграл «Уралу» со счётом 0:3 (23:25, 18:25, 20:25).

«Урал» был лучше. В первой партии разница по очкам была в один балл. Мы много ошибались, больше, чем обычно. Доволен ли игрой доигровщиков? Мы всегда выигрываем и проигрываем все вместе, каждый матч показываем командную игру. Претензий ни к кому нет. Могу лишь сказать, что у нас были проблемы в атаке", – цитирует Саммельвуо официальный сайт «Урала».

«Кузбасс» вне зависимости от результатов матчей 26-го тура завершил предварительный этап на втором месте. «Урал» стал обладателем последней путёвки в плей-офф, заняв восьмую строчку в турнирной таблице.