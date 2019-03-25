Ноздрин: в игре «Ярославича» есть ещё провальные эпизоды

Главный тренер «Ярославича» (Ярославль) Андрей Ноздрин и волейболист команды Вячеслав Тарасов прокомментировали победу в матче 26-го тура российской Суперлиги с нижневартовской «Югрой-Самотлор» со счётом 3:2 (25:20, 25:21, 19:25, 20:25, 15:11)



«Мы показали довольно стабильную игру. Есть ещё, к сожалению, провальные эпизоды, от них никто не может быть застрахован, но прогресс, в любом случае, заметен. Победа достигнута во многом благодаря нашей дисциплине при действиях на сетке. Чуть больше проблем было с приёмом и с атакой на высоком мяче. С этим будем работать, время у нас есть, хотя задача стоит непростая – выйти на плей-аут функционально готовыми, но при этом достаточно свежими, чтобы два раза сыграть пять игр подряд без перерывов», — цитирует Ноздрина официальный сайт ВФВ.



«Первые два сета мы жёстко выдерживали установку, что позволило нам победить. В третьем и четвёртом начались те же проблемы, что мучили нас весь сезон – одна ошибка тянула за собой другую, следом начинались невынужденные потери мяча, что приводило к поражениям. В пятом сете мы всё-таки сумели сыграть в тот волейбол, в который должны играть постоянно. Во всяком случае, мы сумели сбросить груз тех поражений, который тяготил нас в ходе большей части сезона.

Алексей Сакеев здорово сыграл, отличился во всех компонентах: набирал очки с подачи, блоком, атакой, неплохо защищался. Дал качество передачи, особенно в тех ситуациях, когда решалась судьба всей игры… Конечно, он тренировался с нами постоянно, но в роли основного связующего провел только три тренировки" — сказал Тарасов.

В турнирной таблице «Югра-Самотлор» заняла 13-е место, «Ярославич» — 14-е.