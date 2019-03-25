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Сперскайте: наверное, после первого сета мы немного перегорели

Сперскайте: наверное, после первого сета мы немного перегорели
Волейбол / Суперлига женщины

Доигровщица краснодарского «Динамо» Ангелина Сперскайте прокомментировала поражение в матче 22-го тура российской Суперлиги с казанским «Динамо» со счётом 0:3 (25:27, 13:25, 25:27).

«Настрой у нас был максимальный, потому что это был последний шанс закрепиться на пятом месте. Но мы проиграли и, к сожалению, упустили свой шанс.

Наверное, после первого сета мы немного перегорели: нам не хватило буквально одного очка. И во второй партии уже посыпались, появилось много ошибок в приёме и на подаче. Ну а на третью партию нас очень хорошо завёл тренер – думаю, даже весь зал это прекрасно слышал. Мы попытались бороться, но опять, к сожалению, не смогли победить», — цитирует Сперскайте официальный сайт ВФВ.

В турнирной таблице казанское «Динамо» заняло третье место, краснодарское — шестое.

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