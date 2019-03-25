Сукомел: «Динамо» важно было реабилитироваться после игры в Стамбуле

Главный тренер московского «Динамо» Александр Сукомел и волейболистка команды Ирина Фетисова прокомментировали победу в матче 22-го тура российской Суперлиги с калининградским «Локомотивом» со счётом 3:2 (25:21, 22:25, 23:25, 25:22, 15:13).

«Эмоционально в психологическом плане играли, матч был очень напряжённый. Была ли принципиальной для нас игра? Конечно! Матч был очень принципиальный – это матч за первое место в турнирной таблице. Для нас особенно важно было реабилитироваться после игры в Стамбуле. Сейчас мы продолжаем бороться в нашем чемпионате, поддерживаем друг друга. Это важно», — цитирует Сукомела официальный сайт ВФВ.



«Рады, что выиграли. Не рады, что соперник обгонял нас на приличное количество очков. Это не позитивный момент, нужно разбираться, почему так произошло. Возможно, мы слишком рано верили, что выигрываем партию», — сказала Фетисова.

В турнирной таблице «Динамо» заняло первое место, «Локомотив» — второе. Столичный клуб в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов в трёх сетах проиграл турецкому «Вакифбанку» и выбыл из турнира.