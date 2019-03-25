Ковальчук: приятно заканчивать регулярку победой

Капитан белорусской «Минчанки» Оксана Ковальчук прокомментировала победу в матче 22-го тура женской Суперлиги с «Протоном-Саратов» со счётом 3:2 (24:26, 25:21, 25:19, 18:25, 15:13)

«Заканчивать регулярку победой приятно, тем более что мы всё-таки продвинулись по турнирной таблице. Конечно, хотелось бы одержать более уверенную победу, зато порадовали болельщиков зрелищной игрой и борьбой. Спасибо всем за поддержку», — приводит слова Ковальчук официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

В турнирной таблице «Минчанка» заняла 9-е место, «Протон-Саратов» — 12-е. Обе команды не смогли пробиться в плей-офф Суперлиги.

В плей-офф сыграют московское, казанское и краснодарское «Динамо», калининградский «Локомотив», «Уралочка-НТМК» (Свердловская область), «Заречье-Одинцово» (Московская область), красноярский «Енисей» и санкт-петербургская «Ленинградка».