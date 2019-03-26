Команда Мусэрского выбыла из борьбы за медали чемпионата Японии

Команда «Сантори Санбёрдз», за которую выступает олимпийский чемпион россиянин Дмитрий Мусэрский, не смогла пробиться в полуфинал чемпионата Японии. На «этапе победителей» коллектив из Осаки проиграл три матча из пяти и финишировал на четвёртой позиции.

В заключительном матча с лидером турнира «Панасоник Пантерс» (3:2) Мусэрский набрал 39 очков. «Панасоник Пантерс» напрямую вышел в финал. За вторую путёвку поспорят «Тандерс» и «Торэй Эрроуз».



Мусэрский перешёл в «Сантори Санбёрдз» летом 2018 года. В России Дмитрий выступал за белгородское «Белогорье», с которым выигрывал чемпионат России, Лигу чемпионов, Кубок ЕКВ и клубный чемпионат мира.

Мусэрский был включён в расширенный состав сборной России на сезон-2019.

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