Ковач: хотим добавить Кубок вызова ко всем наградам «Белогорья»

Главный тренер белгородского «Белогорья» Слободан Ковач поделился ожиданиями от ответного финального матча Кубка вызова с итальянской «Монцей». Игра состоится в Белгороде сегодня, 27 марта.

В первом матче «Монца» победила со счётом 3:2 (29:27, 22:25, 25:23, 32:34, 15:12).

«В первую очередь я удовлетворён тем, что мы дошли до этой стадии турнира, дошли до финала. Для нас это достаточно важное достижение – играть в финале европейского кубка. В игровом зале мы можем видеть все многочисленные трофеи, завоёванные клубом, но в этом не участвовала эта конкретная команда. Поэтому мы очень хотим поучаствовать в этих достижениях, хотим завоевать этот Кубок, чтобы добавить его ко всем наградам клуба. Команда у нас новая, пока игроки только носят футболки с именем «Белогорья», и мы голодны до побед.

Пять партий в Италии – неплохой результат для нас. Но дома будет действительно тяжело, потому что «Монца» — сильная команда. Они выигрывали на выезде у «Перуджи» в чемпионате Италии, у «Модены». Последний матч играли в Тренто с чемпионом мира среди клубов, бились, было 1:1 по партиям. Нам будет непросто, но мы должны верить в себя, свои силы, чтобы победить.



Хотел бы добавить, что Фабио Соли знает, как побеждать, так как в прошлом году он и два его игрока выиграли Кубок вызова в составе «Равенны». Но мы очень хотим выиграть Кубок вызова, и я надеюсь, что наши болельщики будут подталкивать нас вперёд, гнать нас к победе, помогать нам играть лучше.



Главная ударная сила «Монцы» — два доигровщика, Дзаворонок и Плотницкий. В первом матче они на двоих получили больше 40 передач. Связующий Ордуна – тоже их козырь, потому что он играет быстро. Нам нужно будет меньше ошибаться на подаче, чтобы было легче работать нашему блоку, чтобы мы могли использовать своё преимущество в физике», — цитирует Ковача официальный сайт клуба.

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